Il Mengo Music Fest di Arezzo annuncia un concerto speciale il 16 luglio, con Ditonellapiaga che salirà sul palco del Prato. La cantante, nota per le sue esibizioni a Sanremo, porterà la sua musica durante una delle serate gratuite dell'evento. La manifestazione si svolge tra gli alberi del Prato e fa parte dell’edizione 2026 del festival, con un cartellone che riserva alcune sorprese.

Dal palco di Sanremo a quello del Mengo, il passo è breve per Ditonellapiaga che sbarcherà al Prato di Arezzo giovedì 16 luglio per una delle serate ad ingresso gratuito dell’edizione 2026 del Mengo Music Fest. Una data evento in cui ascoltare tra le altre "Che fastidio!", la canzone che l’artista ha portato all’Ariston. Ad ufficializzare il nuovo ospite della rassegna estiva è il patron del festival Paco Mengozzi, che dopo la settimana di Sanremo è tornato in città pronto a stringere con tanti dei cantanti che si sono esibiti al Festival della canzone italiana. Lo staff del Mengo è al lavoro proprio in questi giorni per chiudere ufficialmente anche con nomi del calibro di Dargen d’Amico, Serena Brancale e Fulminacci, che dovrebbero essere protagonisti di eventi speciali pre e post Mengo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanremo tra gli alberi del Prato. A luglio calata dei protagonisti. Mengo, cartellone a sorpresa

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