I Subsonica tornano a suonare ad Arezzo, causando grande attesa tra i fan. La band torinese ha annunciato il loro tour estivo

I Subsonica con il loro tour estivo " Terre Rare " sono pronti a sbarcare ad Arezzo. Lo faranno sabato 11 luglio quando saranno protagonisti della serata di anteprima del Mengo Music Fest 2026. Il festival estivo che si svolgerà dal 14 al 18 luglio al Prato infatti, è pronto a giocare d’anticipo e ha appena annunciato una data zero qualche giorno prima della partenza ufficiale della cinque giorni di musica. Così dopo aver svelato le date 2026 e il cartellone della serata conclusiva di sabato 18 luglio (l’unica a pagamento insieme all’anteprima), il Mengo adesso annuncia la preview del festival, sempre al Prato di Arezzo, prevista per sabato 11 luglio: sul palco appunto ci sarà il famoso gruppo torinese dei Subsonica con il loro tour estivo Terre Rare: 26-96. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anteprima Mengo. Arrivano i Subsonica. L’11 luglio live al Prato

