Chiuso locale trasformato in discoteca abusiva

Trasformato in una discoteca abusiva, un locale è stato chiuso per un mese a Terracina. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Latina all’esito di una serie di controlli che sono stati effettuati dalla polizia nell’ambito del rafforzamento dei servizi all’interno dei pubblici esercizi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

La recente operazione a Roma nord ha portato alla chiusura di un locale abusivo nella zona della Giustiniana, dove centinaia di ragazzi si sono radunati.

