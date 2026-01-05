Solidarietà concreta impegno civile | la rete che unisce Irpinia e Sannio per i bambini in difficoltà

Da avellinotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cisl IrpiniaSannio e il Centro Italiano Femminile di Aiello del Sabato hanno partecipato alla campagna UNICEF “Ri-EDU-chi-AMO-ci alla solidarietà”, promuovendo iniziative a favore dei bambini in difficoltà. L’evento, svoltosi presso il ristorante Paradise, ha contribuito a rafforzare il legame tra le comunità di Irpinia e Sannio, sottolineando l’importanza di un impegno civile concreto per il benessere dei più giovani.

Avellino, 5 gennaio 2026 – La Cisl IrpiniaSannio e il Centro Italiano Femminile di Aiello del Sabato hanno preso parte alla campagna UNICEF “Ri-EDU-chi-AMO-ci alla solidarietà” con un evento organizzato ieri al ristorante Paradise.L’iniziativa, finalizzata a raccogliere fondi per i bambini in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

solidariet224 concreta impegno civile la rete che unisce irpinia e sannio per i bambini in difficolt224

© Avellinotoday.it - Solidarietà concreta, impegno civile: la rete che unisce Irpinia e Sannio per i bambini in difficoltà

Leggi anche: FOTO/ A Toledo il presepe metropolitano che unisce arte, fede e impegno civile.

Leggi anche: Il mercato del lavoro nel 2025: istruzione, competenze e difficoltà di reperimento in Irpinia e Sannio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Giubileo chiuso con un' eredità di speranza e solidarietà concreta.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.