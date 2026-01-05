Solidarietà concreta impegno civile | la rete che unisce Irpinia e Sannio per i bambini in difficoltà

La Cisl IrpiniaSannio e il Centro Italiano Femminile di Aiello del Sabato hanno partecipato alla campagna UNICEF “Ri-EDU-chi-AMO-ci alla solidarietà”, promuovendo iniziative a favore dei bambini in difficoltà. L’evento, svoltosi presso il ristorante Paradise, ha contribuito a rafforzare il legame tra le comunità di Irpinia e Sannio, sottolineando l’importanza di un impegno civile concreto per il benessere dei più giovani.

