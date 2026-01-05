Solidarietà concreta impegno civile | la rete che unisce Irpinia e Sannio per i bambini in difficoltà
Avellino, 5 gennaio 2026 – La Cisl IrpiniaSannio e il Centro Italiano Femminile di Aiello del Sabato hanno preso parte alla campagna UNICEF “Ri-EDU-chi-AMO-ci alla solidarietà” con un evento organizzato ieri al ristorante Paradise.L’iniziativa, finalizzata a raccogliere fondi per i bambini in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
