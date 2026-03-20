Sanità Giuliano UGL | Follia in Pronto Soccorso uomo sottrae arma e tenta di sparare Basta Far West o sarà tragedia

A Livorno, un uomo ha sottratto una pistola a una guardia giurata nel pronto soccorso e ha tentato di sparare. L'episodio si è concluso senza feriti, ma ha evidenziato le criticità di un sistema sanitario sotto pressione. La scena ha generato preoccupazione tra operatori e pazienti, mentre le autorità stanno valutando i prossimi passi per garantire la sicurezza.

Il drammatico episodio avvenuto a Livorno, dove un uomo ha tentato di fare fuoco con la pistola sottratta a una guardia giurata all'interno del pronto soccorso, rappresenta l'ennesimo segnale di un sistema ormai fuori controllo. La UGL Salute, per voce del suo Segretario Nazionale Gianluca esprime profondo sgomento per una vicenda che solo per pura fatalità, e per la freddezza dimostrata dagli operatori sanitari in servizio, non si è trasformata in una strage. "Siamo stanchi di commentare scene da Far West nei nostri ospedali che non possono essere zone franche o saloon dove la sicurezza di professionisti e pazienti è costantemente appesa a un filo" dichiara il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Follia in Pronto Soccorso, uomo sottrae arma e tenta di sparare. Basta Far West o sarà tragedia" Articoli correlati Giuliano (UGL): “Pronto soccorso sotto pressione, rafforzare sanità territoriale”Il sovraffollamento dei pronto soccorso che si sta registrando in queste settimane in tutta Italia, da Nord a Sud, rappresenta un segnale chiaro... Sanità, Giuliano (UGL): “Per i medici di famiglia definire un futuro certo o la professione andrà scomparendo”La UGL Salute prende atto della proposta di legge presentata dal parlamentare Benigni sui medici di famiglia e ribadisce la necessità di interventi... Contenuti utili per approfondire Pronto Soccorso Giuliano (UGL): Pronto soccorso sotto pressione, rafforzare sanità territorialeIl sovraffollamento dei pronto soccorso che si sta registrando in queste settimane in tutta Italia, da Nord a Sud, rappresenta un segnale chiaro delle difficoltà strutturali e organizzative del ... iltempo.it Pronto soccorso. Giuliano (Ugl): Attuale stato catastrofico è figlio di scelte scellerate del passatoIl sindacato: Le dissennate logiche che hanno portato negli anni passati a enormi tagli alle risorse per la sanità, figli dei pareggi di bilancio e della spending review, hanno prodotto tutto ciò. quotidianosanita.it