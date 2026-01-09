Giuliano UGL | Pronto soccorso sotto pressione rafforzare sanità territoriale

Giuliano (UGL) evidenzia come il sovraffollamento dei pronto soccorso in tutta Italia segnali le criticità del sistema sanitario. La situazione, aggravata dai picchi influenzali stagionali, richiede un rafforzamento della sanità territoriale per migliorare l’organizzazione e la gestione delle emergenze, garantendo un’assistenza più efficace e sostenibile.

Il sovraffollamento dei pronto soccorso che si sta registrando in queste settimane in tutta Italia, da Nord a Sud, rappresenta un segnale chiaro delle difficoltà strutturali e organizzative del sistema sanitario, messe ulteriormente sotto pressione dai picchi stagionali delle sindromi influenzali. Situazioni come quelle segnalate in Sicilia, Sardegna e nei principali ospedali pediatrici confermano che non si tratta di un'emergenza episodica, ma di una criticità ricorrente che va affrontata con interventi mirati e condivisi. Su questo tema interviene il segretario nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano: “I pronto soccorso sono oggi il punto di raccolta di tutte le fragilità del sistema sanitario. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giuliano (UGL): “Pronto soccorso sotto pressione, rafforzare sanità territoriale” Leggi anche: Giuliano (UGL): «Troppi accessi inappropriati nei Pronto Soccorso, potenziare medicina del territorio» Leggi anche: Pronto soccorso sotto pressione, Cisl in campo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sanità, Rocca: “Il progetto del nuovo Policlinico Umberto I rappresenta una svolta storica”; Prato il pronto soccorso sotto stress | boom di accessi nel 2025 Troppi codici minori. Giuliano (UGL): “Pronto soccorso sotto pressione, rafforzare sanità territoriale” - Il sovraffollamento dei pronto soccorso che si sta registrando in queste settimane in tutta Italia, da Nord a Sud, rappresenta un segnale chiaro ... iltempo.it

Emergenza Pronto Soccorso, Giuliano (Ugl): “Serve una sanità territoriale che funzioni davvero” - “I pronto soccorso sono oggi il punto di raccolta di tutte le fragilità del sistema sanitario. insalutenews.it

Giuliano (UGL): “Pronto soccorso sotto pressione, rafforzare sanità territoriale e uso appropriato dei servizi" - Il sovraffollamento dei pronto soccorso che si sta registrando in queste settimane in tutta Italia, da Nord a Sud, rappresenta un segnale chiaro delle difficoltà strutturali e organizzative del sistem ... reggiotv.it

PRIMA SQUADRA | SI RIPARTE! Inizia il girone di ritorno del Campionato di Eccellenza Toscana e il San Giuliano FC è pronto a tornare in campo per il primo impegno del 2026. Belvedere Calcio – San Giuliano FC Domenica 4 gennaio 2026 Ore - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.