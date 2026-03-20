Sanità Giuliano UGL | Follia in Pronto Soccorso uomo sottrae arma e tenta di sparare Basta Far West o sarà tragedia 

Un episodio di violenza si è verificato in un pronto soccorso a Livorno, dove un uomo ha sottratto un’arma a un operatore e ha tentato di sparare. La UGL Salute denuncia la situazione di emergenza negli ospedali italiani e chiede interventi immediati per garantire la sicurezza. La situazione è stata definita come un vero e proprio Far West che potrebbe degenerare ulteriormente.

Sicurezza negli ospedali, UGL Salute denuncia: “Serve un intervento immediato dopo l’episodio di Livorno”. Il drammatico episodio avvenuto a Livorno, dove un uomo ha tentato di fare fuoco con la pistola sottratta a una guardia giurata all’interno del pronto soccorso, rappresenta l’ennesimo segnale di un sistema ormai fuori controllo. La UGL Salute, per voce del suo Segretario Nazionale Gianluca esprime profondo sgomento per una vicenda che solo per pura fatalità, e per la freddezza dimostrata dagli operatori sanitari in servizio, non si è trasformata in una strage. “ Siamo stanchi di commentare scene da Far West nei nostri ospedali che non possono essere zone franche o saloon dove la sicurezza di professionisti e pazienti è costantemente appesa a un filo ” dichiara il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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