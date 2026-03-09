Cybersecurity Italia 2026 | record attacchi e carenza esperti

Nel mese di gennaio 2026 sono stati registrati 225 eventi cyber in Italia, con un aumento del 42% rispetto a dicembre 2025, quando erano stati individuati 158 attacchi. La crescita dei casi evidenzia una diffusione sempre più ampia di incidenti informatici sul territorio nazionale, mentre la richiesta di professionisti specializzati nel settore continua a essere insufficiente. I dati sono stati diffusi da fonti ufficiali del settore cybersecurity.

Nel solo mese di gennaio 2026, sono stati registrati 225 eventi cyber, segnando una crescita del 42% rispetto ai 158 rilevati nel mese precedente. Parallelamente, le notifiche ricevute dal CSIRT Italia sono aumentate del 75%, un dato strettamente correlato all'entrata in vigore di nuove procedure di segnalazione obbligatoria. I settori manifatturiero, tecnologico e.

