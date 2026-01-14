Tariffa puntuale Vita in Centro | Ci saranno problemi di spazio e decoro

Da ilpiacenza.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piacenza, da gennaio, è in vigore il nuovo sistema di raccolta puntuale dei rifiuti, denominato “Vita in Centro”. Questa iniziativa mira a migliorare la differenziazione e a collegare la tariffa Tari alla quantità di residuo indifferenziato conferito, con l’obiettivo di favorire una gestione più efficace e sostenibile dei rifiuti. Tuttavia, sono previste alcune criticità legate a problemi di spazio e decoro nelle aree coinvolte.

Piacenza ha avviato, a partire da inizio gennaio, il nuovo sistema di raccolta puntuale dei rifiuti, con l’obiettivo di favorire la massima differenziazione possibile e collegare la tariffa Tari alla quantità di residuo indifferenziato effettivamente conferita. «Una rivoluzione - commenta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: Come smaltire senza errori i rifiuti di Natale (in attesa della tariffa puntuale)

Leggi anche: Tariffa puntuale, è polemica: "Imprese, aumenti fino al 100%"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tari alle stelle e ratti in centro: l'opposizione insorge contro il nuovo piano rifiuti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.