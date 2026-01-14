Tariffa puntuale Vita in Centro | Ci saranno problemi di spazio e decoro

A Piacenza, da gennaio, è in vigore il nuovo sistema di raccolta puntuale dei rifiuti, denominato “Vita in Centro”. Questa iniziativa mira a migliorare la differenziazione e a collegare la tariffa Tari alla quantità di residuo indifferenziato conferito, con l’obiettivo di favorire una gestione più efficace e sostenibile dei rifiuti. Tuttavia, sono previste alcune criticità legate a problemi di spazio e decoro nelle aree coinvolte.

