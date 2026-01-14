Tariffa puntuale Vita in Centro | Ci saranno problemi di spazio e decoro
A Piacenza, da gennaio, è in vigore il nuovo sistema di raccolta puntuale dei rifiuti, denominato “Vita in Centro”. Questa iniziativa mira a migliorare la differenziazione e a collegare la tariffa Tari alla quantità di residuo indifferenziato conferito, con l’obiettivo di favorire una gestione più efficace e sostenibile dei rifiuti. Tuttavia, sono previste alcune criticità legate a problemi di spazio e decoro nelle aree coinvolte.
Piacenza ha avviato, a partire da inizio gennaio, il nuovo sistema di raccolta puntuale dei rifiuti, con l'obiettivo di favorire la massima differenziazione possibile e collegare la tariffa Tari alla quantità di residuo indifferenziato effettivamente conferita.
Tari alle stelle e ratti in centro: l'opposizione insorge contro il nuovo piano rifiuti.
Dal 2026 la #TARI lascerà gradualmente il posto alla #TARIP, la Tariffa Puntuale sui Rifiuti. Questo nuovo sistema rivoluziona il metodo di calcolo, rendendolo più equo e sostenibile. A differenza della vecchia tassa, che considerava solo la superficie dell’abit facebook
Sempre più #rifiuti abbandonati dopo il via alla tariffa puntuale: «Così #Modena diventa una pattumiera» x.com
