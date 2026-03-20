A San Cataldo, nella piazza Papa XXIII, si sono incontrati cittadini e rappresentanti politici per discutere del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo 2026. L’evento ha visto la partecipazione di persone che hanno ascoltato e confrontato le proprie opinioni sulle questioni legate alla prossima consultazione. L’iniziativa ha coinvolto diversi attori locali in un confronto pubblico diretto.

La piazza Papa XXIII di San Cataldo è stata oggi il palcoscenico di un confronto diretto tra cittadini e rappresentanti politici in vista del referendum sulla giustizia fissato per il 22 e 23 marzo 2026. Un gazebo informativo ha funzionato da ponte tra la complessità della riforma e la comprensione popolare, trasformando l’attesa elettorale in un esercizio di democrazia partecipativa. La mattinata ha affluire numerosi residenti desiderosi di chiarimenti sulle implicazioni del voto, creando un clima di dialogo aperto e rispettoso. Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha gestito lo spazio con professionalità, distribuendo materiale scritto e rispondendo alle domande specifiche dei presenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Cataldo: dialogo sul referendum giustizia 2026

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum giustizia 2026: ‘Le ragioni del sì e del no’. Sindaca Scaletti: “A Fiesole crediamo davvero nella cultura del dialogo”

Referendum, Tajani si collega con San Marzano sul Sarno: "Tanti casi di cattiva giustizia, Aliberti è un simbolo"Il vice premier e ministro degli esteri interviene ad un dibattito per il "SI" organizzato in provincia di Salerno alla presenza dello stato maggiore...

Ti stanno manipolando sul SÌ e sul NO - Referendum Giustizia 2026

Approfondimenti e contenuti su San Cataldo

Discussioni sull' argomento Tutto pronto in città vecchia per l’accoglienza delle reliquie di San Pio; Alessandro Becce è il nuovo segretario generale dell’Adsp del Mare di Sardegna; Pallavolo, divisa e penna: Marco Orlando, storie di disciplina e introspezione; Nicola Delle Donne nuovo presidente di Confindustria Puglia: Valorizzare le eccellenze del territorio.

San Cataldo, il porto-isola che cambia il destino della costa si può fare: lo dice la relazione dell’UnisalentoLECCE - Il progetto del porto turistico di San Cataldo compie un salto decisivo e passa dal terreno delle ipotesi a quello delle certezze tecniche, aprendo ... corrieresalentino.it

San Cataldo. Torna la Settimana Santa tra processioni, riti e tradizioni - facebook.com facebook