Referendum Tajani si collega con San Marzano sul Sarno | Tanti casi di cattiva giustizia Aliberti è un simbolo

Il vicepresidente del Parlamento europeo si è collegato con San Marzano sul Sarno per parlare di giustizia nella provincia di Salerno. Ha detto che ci sono stati troppi casi di cattiva giustizia e ha citato la vicenda di Pasquale Aliberti come esempio. Ha aggiunto che altre persone hanno subito errori e ritardi nel sistema giudiziario.

Il vice premier e ministro degli esteri interviene ad un dibattito per il "SI" organizzato in provincia di Salerno alla presenza dello stato maggiore di Forza Italia ''La provincia di Salerno ha conosciuto troppi casi di cattiva giustizia. La vicenda di Pasquale Aliberti è diventata un simbolo, ma come lui ci sono tanti altri cittadini che hanno pagato sulla propria pelle errori e lungaggini del sistema. Per questo è importante mobilitarsi e votare sì al referendum sulla giustizia''. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, collegandosi a un incontro del partito per il Sì al referendum promosso a San Marzano sul Sarno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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