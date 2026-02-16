Referendum giustizia 2026 | ‘Le ragioni del sì e del no’ Sindaca Scaletti | A Fiesole crediamo davvero nella cultura del dialogo

Il referendum sulla giustizia del 2026, previsto per il 22 e 23 marzo, ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini di Fiesole. La serata di martedì 17 febbraio al Teatro di Fiesole ha visto confrontarsi sostenitori e oppositori delle proposte in votazione, con l’obiettivo di chiarire le motivazioni di ciascun fronte. La sindaca Scaletti ha sottolineato come nel loro Comune si valorizzi la cultura del dialogo e del confronto aperto.

FIESOLE – Referendum giustizia 2026 al voto 22 e 23 marzo, 'Le ragioni del sì o del no' di scena martedì 17 febbraio al Teatro di Fiesole. Dibattito pubblico organizzato dal Comune di Fiesole, sindaca Cristina Scaletti, centrosinistra, con relatori per entrambe le posizioni. Incontro a partire dalle ore 17 con ingresso libero fino ad esaurimento posti. A condurre il dibattito saranno Cesara Buonamici, direttrice ad personam TG5, e Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. Per le ragioni del sì intervengono Antonio Di Pietro, già pubblico ministero del pool 'Mani Pulite' di Milano; Sara Kelany, avvocata, deputata Fratelli d'Italia; Luigi Salvato, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.