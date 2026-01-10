Viabilità sicurezza e progetti universitari | faccia a faccia tra la Provincia e il Coordinamento Avellino Hinterland

Giovedì 8 gennaio, presso Palazzo Caracciolo ad Avellino, si è tenuto un incontro tra la Provincia di Avellino e il Coordinamento Avellino Hinterland. L’obiettivo è stato discutere di viabilità, sicurezza e progetti universitari nel territorio. All’appuntamento hanno partecipato Francesco Addeo, rappresentante dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente Rizieri Buonopane, e Gianni Petrulio del Coordinamento, per confrontarsi su tematiche di interesse locale.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.