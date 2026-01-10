Viabilità sicurezza e progetti universitari | faccia a faccia tra la Provincia e il Coordinamento Avellino Hinterland
Giovedì 8 gennaio, presso Palazzo Caracciolo ad Avellino, si è tenuto un incontro tra la Provincia di Avellino e il Coordinamento Avellino Hinterland. L’obiettivo è stato discutere di viabilità, sicurezza e progetti universitari nel territorio. All’appuntamento hanno partecipato Francesco Addeo, rappresentante dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente Rizieri Buonopane, e Gianni Petrulio del Coordinamento, per confrontarsi su tematiche di interesse locale.
Avellino - Giovedì 8 gennaio si è svolto a Palazzo Caracciolo, sede dell’Amministrazione Provinciale, un incontro tra Francesco Addeo, coordinatore dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente Rizieri Buonopane, e alcuni componenti del Coordinamento Territoriale Avellino Hinterland: Gianni Petrulio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: La forza di una donna, anticipazioni 13 novembre: il faccia a faccia tra Bahar e Piril
Leggi anche: Stasera al GF la scelta del primo finalista e il faccia a faccia in studio tra Omer e Jonas
Sicurezza trasporti universitari, incontro col Rettore - L’Università di Urbino incontra il primo sindacato militare "Itamil" Esercito, in un appuntamento istituzionale. ilrestodelcarlino.it
Messa in sicurezza, ripristino e consolidamento della viabilità: cantieri aperti a Capezzano Monte - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.