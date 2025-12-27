Tifosi e giocatori del Partizan faccia a faccia dopo la sconfitta col Maccabi | alta tensione a Belgrado
Il pesante ko di 25 punti contro il Maccabi Tel-Aviv scatena la rabbia dei tifosi del Partizan Belgrado. Clima incandescente sugli spalti e tensione tra giocatori e tifosi nel post-partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Lite furibonda”. Alta tensione nel governo Meloni, i due big faccia a faccia così: è caos
Leggi anche: Tensione tra Lookman e Juric: dopo la sostituzione lite e faccia a faccia. L’allenatore lo afferra per il braccio | Video
Tifosi e giocatori del Partizan faccia a faccia dopo la sconfitta col Maccabi: alta tensione a Belgrado - Clima incandescente sugli spalti e tensione tra giocatori e tifosi nel post- fanpage.it
Basta, per pietà, con le inutili scuse dei giocatori alle curve inferocite - Il rito delle scuse alla curva è diventato un teatrino vuoto: una messinscena di contrizione e rabbia che non produce gioco, non cambia risultati e serve solo a ribadire un cortocircuito grottesco tra ... ilfoglio.it
"Senza i tifosi non siamo nessuno.Spero che i giocatori di adesso capiscano cosa vuol dire essere del Toro e prendano un po’ della nostra mentalità” Paolino Pulici - facebook.com facebook
La crisi del Ponsacco 1920: via più di venti giocatori, tifosi attaccano la società x.com
