Tifosi e giocatori del Partizan faccia a faccia dopo la sconfitta col Maccabi | alta tensione a Belgrado

Basta, per pietà, con le inutili scuse dei giocatori alle curve inferocite - Il rito delle scuse alla curva è diventato un teatrino vuoto: una messinscena di contrizione e rabbia che non produce gioco, non cambia risultati e serve solo a ribadire un cortocircuito grottesco tra ... ilfoglio.it

"Senza i tifosi non siamo nessuno.Spero che i giocatori di adesso capiscano cosa vuol dire essere del Toro e prendano un po’ della nostra mentalità” Paolino Pulici - facebook.com facebook

La crisi del Ponsacco 1920: via più di venti giocatori, tifosi attaccano la società x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.