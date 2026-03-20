Il segretario della Lega ha espresso il suo omaggio a Umberto Bossi, scomparso ieri a Varese, sottolineando che tutti sono lì grazie a una sua idea. Salvini ha ricordato il fondatore del movimento, affermando che la sua eredità è grande e che il suo contributo ha segnato profondamente la storia del partito. La sua morte ha suscitato numerosi commenti tra i membri del partito.

Tempo di lettura: 2 minuti “Tutti noi siamo qui grazie a una sua idea”: il segretario della Lega Matteo Salvini ha omaggiato in questo modo Umberto Bossi, il fondatore della Lega, morto ieri a Varese. Salvini lo ha detto parlando a Radio Libertà aggiungendo che la sua eredità “è tanta roba. E’ una eredità morale, valoriale, spirituale, di battaglia: mai mollare, mai arrendersi, se si cade ci si rialza”. “ La sua Lega “: Matteo Salvini in collegamento con Radio Libertà ha riconosciuto il ruolo di Umberto Bossi, fondatore del partito morto ieri a Varese. “ Aveva sempre rinnovato la tessera” ha aggiunto l’attuale segretario del Carroccio. ... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salvini: “Tutti qui grazie all’idea di Bossi, lascia una grande eredità”

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