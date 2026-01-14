Giuseppe Bramucci lascia una grande eredità morale
Oggi si svolge la cerimonia funebre di Giuseppe Bramucci, presso la chiesa di Sant’Andrea a Castelferretti, alle ore 11. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa, lasciando un patrimonio di valori e ricordi che hanno segnato profondamente chi gli è stato vicino. Un momento di commozione per ricordare la sua figura e l’eredità morale che ha lasciato.
Commozione e ricordi, prima del funerale di oggi alle 11 alla chiesa di Sant’Andrea di Castelferretti, per la scomparsa del dottor Giuseppe Bramucci. Si è spento l’altro ieri, a 87 anni. Ma Falconara non ha affatto esaurito la volontà di ricordare quell’uomo così generoso. Un professionista e medico di famiglia che si è sempre preso cura delle persone. Anche il sindaco Stefania Signorini e il vice Marco Giacanella, ieri, "a nome dell’amministrazione e dell’intera comunità" hanno espresso "profondo cordoglio". Bramucci ha lasciato un "segno indelebile non solo per le sue qualità professionali, ma anche per il rapporto umano, autentico e attento che ha saputo instaurare con i pazienti e con le comunità che ha servito", ha ricordato il Castello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
