Salvini | La coppia Bossi – Maroni ha cambiato Italia siamo qui grazie a loro – Il video

Matteo Salvini ha preso la parola a Palazzo Montecitorio durante la presentazione di un volume su Roberto Maroni. Il leader della Lega ha detto che la coppia Bossi-Maroni ha cambiato l’Italia e che il partito è lì grazie a loro. La sala era piena di politici e figure importanti, tra cui Fontana, Gianni Letta, Giorgetti e Sacconi. Salvini ha sottolineato il ruolo di Bossi e Maroni nel percorso della Lega, senza giri di parole.

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 La presentazione del volume “Roberto Maroni – Discorsi politici e parlamentari" a Palazzo Montecitorio, Sala della Regina con Fontana, Gianni Letta, Salvini, Giorgetti, Sacconi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Bossi Maroni

Oggi Matteo Salvini ha preso la parola davanti ai suoi sostenitori ricordando quanto siano importanti Bossi e Maroni per la storia del partito.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bossi Maroni

Lega: Salvini, 'oggi qua perché Bossi e Maroni ci hanno cambiato la vita'Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Bossi e Maroni, Maroni e Bossi. Se i tre quarti delle persone sono qua oggi, è grazie o per colpa di questa coppia che ci ha cambiato la vita. Se oggi uno fa il ministro d ... iltempo.it

Salvini: La coppia Bossi - Maroni ha cambiato Italia, siamo qui grazie a loro(Agenzia Vista) La presentazione del volume Roberto Maroni - Discorsi politici e parlamentari a Palazzo Montecitorio, Sala della Regina ... stream24.ilsole24ore.com

Mentre il governo regionale, guidato proprio dal centrodestra, annaspa tra mille problemi, Salvini ha preferito ribadire quale sia il suo pensiero sulla vicenda ed in particolare sulla situazione dei tre figli minori della coppia che si trovano a Vasto in una casa fa facebook

#SALVINI vuole #CIUCCI. #CIUCCI vuole #SALVINI . Una coppia di misfatto #pontesullostretto appena realizzato si collegherà con la #Messina- #Siracusa . Pardon ci dicono che è andata distrutta dal #maltempo x.com