Salvini | La coppia Bossi – Maroni ha cambiato Italia siamo qui grazie a loro – Il video

Salvini | La coppia Bossi – Maroni ha cambiato Italia siamo qui grazie a loro

Matteo Salvini ha preso la parola a Palazzo Montecitorio durante la presentazione di un volume su Roberto Maroni. Il leader della Lega ha detto che la coppia Bossi-Maroni ha cambiato l’Italia e che il partito è lì grazie a loro. La sala era piena di politici e figure importanti, tra cui Fontana, Gianni Letta, Giorgetti e Sacconi. Salvini ha sottolineato il ruolo di Bossi e Maroni nel percorso della Lega, senza giri di parole.

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 La presentazione del volume “Roberto Maroni – Discorsi politici e parlamentari" a Palazzo Montecitorio, Sala della Regina con Fontana, Gianni Letta, Salvini, Giorgetti, Sacconi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

