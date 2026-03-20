Salvini per la Festa del papà | la foto di Nathan della famiglia nel bosco
Per la Festa del papà, un politico ha condiviso sui social una foto di Nathan Trevallion, in cui si vede il padre della famiglia immerso nel bosco. Nel messaggio, si rivolge a chi da mesi cerca di trascorrere più tempo con i propri figli. La fotografia mostra il padre in un ambiente naturale, con un tono di riflessione sul rapporto familiare.
“Un pensiero particolare a chi, da mesi, lotta per stare con i propri bambini”. Così Salvini termina il suo post per la Festa del papà accompagnato dalla foto di Nathan Trevallion, il padre della famiglia nel bosco. Il mondo del web non ha accolto in maniera positiva questa dedica Il caso della famiglia nel bosco continua ad assumere sembianze sempre diverse in base all’occorrenza. L’ultima arriva il 19 marzo, non un giorno a caso, ma per la Festa del papà. Infatti,il vicepremier Matteo Salvini fa nuovamente discutere sui social a causa di un suo nuovo post. Quello che doveva essere un semplice augurio per tutti i papà si è trasformato in un nuovo scivolone social del ministro dei Trasporti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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