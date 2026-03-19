Matteo Salvini ha condiviso sui social una foto di Nathan Trevallion, appartenente alla famiglia nel bosco, in occasione della festa del papà celebrata giovedì 19 marzo. La immagine è stata pubblicata per rendere omaggio alla ricorrenza e mostra Nathan insieme ad altri membri della famiglia. La foto è stata condivisa senza ulteriori commenti o spiegazioni.

Matteo Salvini pubblica la foto di Nathan Trevallion della cosiddetta famiglia nel bosco, in occasione della festa del papà che si celebra giovedì 19 marzo. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti scritto sui social: “Auguri a tutti i papà. Ai papà che amano, ai papà che ci sono, ai papà che non ci sono più e ci proteggono da lassù, ai papà che non mollano mai. E un pensiero particolare a chi, da mesi, lotta per poter stare con i propri bambini e a tutti i papà separati che soffrono ma, per amore dei loro figli, non si arrendono”. Auguri a tutti i Papà Ai papà che amano, ai papà che ci sono, ai papà che non ci sono più e ci proteggono da lassù, ai papà che non mollano mai. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Salvini posta la foto di Nathan della famiglia del bosco in occasione della festa del papà

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