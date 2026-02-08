Sabrina Carpenter | lo spot al Super Bowl e il possibile tour in Italia

Sabrina Carpenter ha fatto parlare di sé dopo la sua apparizione allo spot del Super Bowl. La cantante potrebbe aver lasciato un indizio che fa pensare a un tour in Italia e in Europa. Nei giorni scorsi, durante i Grammy Awards, ha dato segnali che alimentano questa ipotesi. I fan sperano che presto arrivi una conferma ufficiale.

Classe 1999, Sabrina Carpenter ha trasformato il suo passato da stellina Disney in un impero pop da 6 miliardi di streaming. Con il brano Espresso ha infranto ogni record di velocità su Spotify, consacrandosi come una star di fama mondiale. Tra i suoi trofei figurano la vittoria della migliore interpretazione pop solista ai Grammy 2025 e il trionfo dell'album Short n' Sweet, che l'hanno proiettata dai palchi di Taylor Swift direttamente nell'Olimpo delle grandi. Ma Carpenter non domina solo le classifiche: è una delle regine del gossip: hanno riempito le pagine della cronaca rosa le sue presunte relazioni con Joshua Bassett, Dylan O'Brien o Shawn Mendes, fino alla più recente relazione (terminata nel 2024) con Barry Keoghan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Durante il Super Bowl 2026, Pepsi ha mandato in onda uno spot che ha fatto discutere.

Questa volta il Super Bowl ha fatto parlare di sé anche fuori dal campo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

