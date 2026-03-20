Ryan Gosling è traumatizzato dalle parrucche che indossa nei film | È tutta colpa di Steve Carell

Ryan Gosling ha rivelato che le parrucche indossate nei film lo traumatizzano, e ha attribuito questa reazione a una particolare esperienza con Steve Carell. L’attore ha spiegato che non si tratta di scene complicate o ruoli complessi, ma di un aspetto apparentemente banale che gli crea disagio. La sua sensibilità verso le parrucche ha attirato l’attenzione, portando a questa dichiarazione in un’intervista recente.

Anche le star di Hollywood hanno i loro piccoli traumi professionali. Per Ryan Gosling, non si tratta di scene difficili o ruoli estremi, ma di qualcosa di molto più semplice (e inaspettato): una parrucca. Ryan Gosling racconta il suo "trauma" legato alle parrucche dopo The Big Short, causato da una reazione di Steve Carell. L'attore torna sull'episodio parlando del nuovo film Project Hail Mary, tra ironia e ricordi imbarazzanti. Quando una battuta diventa un trauma (più o meno) reale A distanza di oltre dieci anni, Ryan Gosling continua a ricordare con una certa "sofferenza" - seppur raccontata con ironia - un episodio legato al set di The Big Short. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ryan Gosling è traumatizzato dalle parrucche che indossa nei film: "È tutta colpa di Steve Carell" Articoli correlati Leggi anche: Steve Carell, Ryan Gosling ed Emma Stone in una commedia romantica che smonta i cliché dell’amore Ryan Gosling nel nuovo film ‘L’ultima missione: Project Hail Mary’Il final trailer de L’ultima missione: Project Hail Mary, diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man – Un nuovo universo) con...