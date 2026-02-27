O Capitano! Mio Capitano! L’attimo fuggente è adesso e qui

In questa occasione, l’attenzione si concentra su un momento di forte coinvolgimento pubblico, dove l’arte si trasforma in un mezzo di espressione collettiva. È un istante in cui le voci dei partecipanti si mescolano, creando un racconto condiviso che attraversa il cuore della comunità presente. Qui, tra parole e immagini, si svelano emozioni e sensibilità, lasciando spazio alla narrazione immediata.

Un momento pubblico condiviso in cui l'arte lascia spazio alla narrazione diretta della comunità che l'ha generata. Questo l'obiettivo, del finissage della mostra O Capitano! Mio Capitano! di Ricardo Aleodor Venturi a cura di Lucia Camela, domani alle ore 16 negli Spazi di Studio con Finestra. Il gesto di raccolta dei materiali in spiaggia, la scoperta di un frammento, la trasformazione da materia a opera, saranno proprio i partecipanti del progetto a raccontare l'esperienza del loro percorso creativo. Un racconto aperto ed autentico durante cui scoprire modi di guardare e pensare e comprendere come anche un resto possa tornare a parlare.