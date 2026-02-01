Questa sera il capitano ha fatto sognare i tifosi. Dopo giorni di attesa, ha descritto la partita come un momento speciale, come se la avesse immaginata già da tempo. La serata è stata vissuta con emozione e passione, proprio come aveva sperato.

"La sognavo così questa serata nei giorni scorsi, quando cercavo di immaginare l’atmosfera che avrebbe circondato la partita". Lorenzo Bucarelli ha ancora gli occhi che brillano dopo la grande vittoria con Brindisi in cui ha fornito una prestazione monstre, segnando 29 punti con 42 di valutazione: "Il nostro pubblico – prosegue il capitano – ci sta sempre vicino, non solo quando scendiamo in campo, ma anche fuori: è bellissimo quando ci riconoscono e ci salutano in giro per la città. Ho sempre detto che giocare a Pesaro non è lo stesso che farlo da altre parti, questa piazza vive di pallacanestro e vuole bene ai giocatori che si comportano come ci comportiamo noi, lottando su ogni pallone". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capitano mio capitano: "Questa serata tanto attesa me la sognavo proprio così"

Il Milan ha ufficialmente concluso la cessione del proprio capitano al club della Capitale.

