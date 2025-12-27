Zebre-Benetton Treviso oggi United Rugby Championship | orario tv streaming

Il derby azzurro torna protagonista nello United Rugby Championship a distanza di appena una settimana dal primo confronto. Oggi, sabato 27 dicembre, alle 15.30, allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, Zebre Parma e Benetton Treviso si affrontano nell’ottavo turno della stagione 2025-26 in una sfida che pesa per classifica, prestigio e supremazia nazionale. I biancoverdi arrivano da decimi con 13 punti, i ducali inseguono al tredicesimo posto a quota 11: in palio non c’è solo l’orgoglio del derby, ma anche un crocevia importante per il cammino stagionale e per lo shield italo-scozzese. Treviso si presenta forte del successo per 21-15 ottenuto a Monigo nel primo atto e di una striscia positiva tra URC e Challenge Cup, mentre le Zebre cercano riscatto davanti al proprio pubblico, pronte a trasformare la delusione in energia agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

