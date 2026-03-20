Un uomo di 48 anni ha preso la pistola a un vigilante in un ospedale di Livorno e ha cercato di sparare a un paziente, ma l'arma era scarica. La scena si è verificata nella sala d'attesa del triage, dove una lite tra l'uomo e altri presenti è finita con l'arresto dell'aggressore. Nessuno è rimasto ferito durante l'incidente.

Momenti di terrore nella notte al Pronto Soccorso dell’ospedale di Livorno, dove una lite tra due persone in attesa poteva degenerare in tragedia. Un uomo di 48 anni ha sottratto la pistola a una guardia giurata e ha premuto il grilletto contro un altro paziente. Per fortuna però l’arma era scarica e non è partito alcun colpo. L’uomo è stato arrestato poco dopo dalla polizia. Lite al Pronto Soccorso di Livorno, cosa è successo Ruba la pistola alla guardia giurata e preme il grilletto L'arresto per tentato omicidio Lite al Pronto Soccorso di Livorno, cosa è successo Tutto è avvenuto durante una normale attesa al triage, durante la tarda serata di mercoledì 18 marzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ruba la pistola al vigilante all'ospedale di Livorno e tenta di sparare al paziente, arrestato: arma scarica

Articoli correlati

Leggi anche: Livorno, paura al pronto soccorso: sfila pistola al vigilante e spara. Ma l’arma è scarica. Arrestato

Lite al pronto soccorso, sfila la pistola al vigilante e spara al ‘rivale’. Ma l’arma è scarica e non fa fuocoLivorno, 19 marzo 2026 – Fortuna ha voluto che quell’arma non fosse carica, altrimenti saremmo stati probabilmente di fronte ad caso di omicidio.

Una selezione di notizie su Ruba la pistola al vigilante...

Temi più discussi: Ruba la pistola alla guardia giurata e spara a un paziente, ma il colpo non esplode: terrore al pronto soccorso; Livorno, litiga durante l'attesa in pronto soccorso, ruba la pistola ad un vigilante e preme il grilletto ma è scarica: arrestato; Livorno, ruba la pistola a un vigilante e tenta di sparare a un paziente: follia al pronto soccorso; Ruba la pistola a un vigilante e tenta di sparare, terrore al Pronto Soccorso.

Terrore al pronto soccorso: ruba la pistola a un vigilantes e preme il grillettoMomenti di paura e tensione all’ospedale di Livorno, dove una violenta lite tra due persone in attesa al triage si è trasformata in un episodio che avrebbe ... thesocialpost.it

Ruba la pistola a un vigilante e la punta contro un pazienteLIVORNO: Follia nella notte in ospedale: un diverbio è degenerato e uno dei due litiganti è stato arrestato dopo aver sottratto l'arma a una guardia giurata ... toscanamedianews.it

Ruba da un carro attrezzi ma viene scoperto dal proprietario e lo aggredisce x.com

A Melbourne un 16enne ruba una Lamborghini, documenta tutto sui social e dopo ore di caos si schianta: arrestato. https://auto.everyeye.it/notizie/16enne-ruba-lamborghini-urus-come-finisce-come-ampiamente-prevedibile-866380.htmlutm_medium=Soci - facebook.com facebook