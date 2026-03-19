Nella notte tra il 18 e il 19 marzo 2026, al pronto soccorso di Livorno, due uomini in attesa al triage sono entrati in lite. Uno dei due ha strappato la pistola a un vigilante, ha sparato e poi è stato arrestato. L’arma, tuttavia, era scarica e nessuno è rimasto ferito.

LIVORNO – Notte di paura al Pronto soccorso dell’ospedale di Livorno. È accaduto nella notte fra il 18 e il 19 marzo 2026, durante una lite fra due uomini in attesa al triage. Ad un tratto uno dei due, un 48enne, ha sfilato la pistola ad una guardia giurata, l’ha puntata verso l’altro ed ha premuto il grilletto. Per fortuna la pistola era scarica. L’uomo è stato in seguito arrestato dalla polizia ed ora è in carcere con le accuse di tentato omicidio, lesioni, interruzione di pubblico servizio e rapina. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la lite sarebbe iniziato quando uno dei due ha iniziato ad offendere il personale sanitario in servizio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Livorno, paura al pronto soccorso: sfila pistola al vigilante e spara. Ma l’arma è scarica. Arrestato

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