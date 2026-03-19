Un episodio si è verificato nel pronto soccorso di Livorno, dove due persone sono entrate in lite. Durante il diverbio, uno dei due ha preso la pistola di un vigilante e ha sparato al suo rivale, ma l’arma era scarica e non ha esploso alcun colpo. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, e l’incidente si è concluso senza conseguenze gravi.

Livorno, 19 marzo 2026 – Fortuna ha voluto che quell’arma non fosse carica, altrimenti saremmo stati probabilmente di fronte ad caso di omicidio. E’ stata una notte di pura follia quella vissuta al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno: un uomo, al culmine di una lite con un’altra persona presente al triage, ha sottratto la pistola ad una guardia giurata ed ha premuto il grilletto verso il rivale, ma l’arma era scarica e così non è partito il colpo. Cosa è successo. In base a quanto appreso, la lite sarebbe scoppiata quando uno dei due, forse per i tempi di attesa, ha cominciato ad inveire contro il personale sanitario. Offese pesanti che un 48enne presente in sala di attesa non ha tollerato: tra i due è scoppiata una lite e dalle parole si è passati ai fatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lite al pronto soccorso, sfila la pistola al vigilante e spara al ‘rivale’. Ma l’arma è scarica e non fa fuoco

Articoli correlati

Ruba la pistola a un vigilante, poi spara contro la polizia che risponde al fuoco a Rogoredo: grave un 25enneUn 25enne ha rapinato una guardia giurata, colpendola alla testa con una bastonata alla testa e privandola della sua arma d'ordinanza.

Violenza al pronto soccorso: lite al triage con spray al peperoncinoTempo di lettura: < 1 minutoNotte di tensione al pronto soccorso dell’ospedale Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove una lite scoppiata...

Una raccolta di contenuti su Lite al pronto soccorso sfila la...

Temi più discussi: Ospedale di Avellino, rissa al pronto soccorso: spruzzano spray al peperoncino. E causano problemi anche a persone in attesa; Il pronto soccorso è diventato l'ultima frontiera. E noi l'abbiamo abbandonata; Avellino. Rissa tra parenti e amici di un paziente al pronto soccorso: usato anche spray urticante; Bari, arrestato dopo aver sferrato un pugno ad un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.

Follia al pronto soccorso dell'ospedale di LivornoSottrae pistola a vigilante e preme il grilletto ma è scarica. Arrestato 48enne per tentato omicidio. Episodio durante una lite al pronto soccorso. rainews.it

Lite a coltellate nel centro d'accoglienza finisce al pronto soccorsoMomenti di tensione in una struttura che ospita cittadini stranieri a Calvizzano, in provincia di Napoli. Un uomo di 26 anni, di nazionalità egiziana, è stato ferito con un coltellino al termine di ... ilfattovesuviano.it

Lite tra coinquiline, in tre finiscono all'ospedale. Tutto sarebbe nato dalla protesta di una ragazza che, all'interno dell'appartamento, non riusciva a studiare, forse per via dei rumori delle coinquiline. Nella serata di mercoledì, intorno alle 23, il personale sanitari - facebook.com facebook

San Severo, «Mio amico offeso mio Dio» dopo 7 giorni lite per religione sfocia in delitto x.com