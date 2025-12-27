26 dicembre 1989 il Milan sul tetto del mondo | i rossoneri dominano la classifica del Pallone d’Oro

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 dicembre 1989 il Milan è salito nuovamente sul gradino più alto del panorama calcistico mondiale: Van basten e un podio tutto rossonero alla cerimonia del pallone d'Oro del 1989. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

