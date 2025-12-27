26 dicembre 1989 il Milan sul tetto del mondo | i rossoneri dominano la classifica del Pallone d’Oro
Il 26 dicembre 1989 il Milan è salito nuovamente sul gradino più alto del panorama calcistico mondiale: Van basten e un podio tutto rossonero alla cerimonia del pallone d'Oro del 1989. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Bellano sul tetto del mondo: è il Best tourism village del 2025
Leggi anche: Savino del Bene Volley sul tetto del mondo: conquista il mondiale per club
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
Agenda della settimana (mercoledì 17 dicembre-martedì 23 dicembre); AMARCORD MILAN- 20 Dicembre 2020: LEAO scrive la storia della serie A????.
Oggi, 26 dicembre, avrebbe compiuto 69 anni Stefano Chiodi, attaccante del Milan dal 1978 al 1980 e uno dei protagonisti del Milan della Stella dove ha realizzato 11 gol. Chiodi ci ha lasciato il 4 novembre 2009 a soli 52 anni per un male incurabile. - facebook.com facebook
Juventus e Milan lavorano allo scambio: per Gatti può tornare in bianconero De Winter La Juve valuta De Winter anche per una questione di liste. I discorsi sono stati avviati nelle scorse ore, Juve e Milan ragionano sul possibile scambio di difensori: Gatti per x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.