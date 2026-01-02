Combinata nordica i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Otepää | Samuel Costa guida il gruppo azzurro

La nazionale italiana di combinata nordica ha annunciato i convocati per la Coppa del Mondo a Otepää, con Samuel Costa in prima linea. Dopo le festività, gli atleti si concentrano sulla preparazione in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si terranno dal 6 febbraio 2026. Questo periodo rappresenta un momento chiave per gli sportivi italiani, impegnati a raggiungere risultati importanti in vista delle prossime sfide internazionali.

Festeggiato l’arrivo del nuovo anno, è tempo di mettersi all’opera e preparare quello che sarà. Per tutti gli sport invernali, la Stella Polare di questa stagione saranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il cui inizio è previsto il 6 febbraio 2026. Un discorso che vale in modo particolare per la combinata nordica, settore nel quale la nazionale italiana è pronto per competere. Messa alle spalle la tre-giorni in Val di Fiemme, in Trentino, dove gli azzurri e lo staff tecnico hanno lavorato alacremente per la ripresa del percorso. Negli impianti che saranno teatro dei Giochi, gli azzurri hanno avuto l’opportunità di affinare il feeling con strutture e tracciati e di preparare al meglio la prima tappa di Coppa del Mondo del 2026, in programma dall’8 all’11 gennaio a Otepää, in Estonia. 🔗 Leggi su Oasport.it

