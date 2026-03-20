Romano identificati i vandali della notte di Santa Lucia | sono due fratelli

Due fratelli sono stati identificati come i presunti responsabili degli atti vandalici compiuti durante la notte tra il 12 e il 13 dicembre a Romano di Lombardia. L’indagine ha permesso di ricostruire i fatti e di individuare i soggetti coinvolti. Le autorità hanno adottato le misure necessarie per procedere con le accuse. Non sono stati resi noti altri dettagli sul procedimento investigativo.

L’INDAGINE. Sono stati identificati i presunti responsabili degli atti vandalici avvenuti nella notte tra il 12 e il 13 dicembre a Romano di Lombardia. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Bergamo, si sono concentrate sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. I militari hanno individuato due soggetti ripresi tra le 2.45 e le 4.15 mentre si accanivano contro beni pubblici e privati nel centro cittadino. La svolta è arrivata il 16 dicembre, quando i sospettati sono stati fermati durante un controllo: si tratta di due fratelli marocchini di 25 e 23 anni, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio e violazioni della normativa sugli stranieri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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