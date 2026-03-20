Romano identificati dai vestiti i vandali che la notte di Santa Lucia avevano devastato gli alberi di Natale

Due fratelli di 25 e 23 anni sono stati identificati dai carabinieri come responsabili dei danni agli alberi di Natale durante la notte di Santa Lucia. La loro identificazione è avvenuta grazie ai vestiti indossati durante il raid vandalico, che sono stati riconosciuti dalle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato tra il 12 e il 13 dicembre scorso.

Romano. A tradirli sono stati i vestiti, gli stessi utilizzati durante il raid vandalico della notte di Santa Lucia: così due fratelli di 25 e 23 anni sono stati identificati dai carabinieri come autori dei danneggiamenti avvenuti tra il 12 e il 13 dicembre scorso. Durante la notte hanno sradicato quattro alberi di Natale pubblici, danneggiato sei auto parcheggiate e infranto le vetrine di negozi, oltre agli arredi esterni di un bar nel centro storico. Le indagini della Stazione dei carabinieri di Romano, coordinate dalla Procura di Bergamo, si sono basate sulle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di ricostruire i movimenti dei due tra le 02. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Vandali in azione nella notte, devastato l'asilo comunale, la struttura è inagibileUn raid vandalico estremamente feroce quello che ha preso di mira la scuola dell'infanzia "Il cucciolo" di Bertinoro tanto da rendere la struttura... Il leone devastato dai vandali e la critica del sindaco contro chi "pensa di avere una soluzione a tutto"Un lungo post quello scritto dal primo cittadino in merito al gesto di vandalismo messo in opera da alcuni giovani che, nella notte di Capodanno,...