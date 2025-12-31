Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, un'esplosione ha danneggiato un bancomat a Santa Lucia, frazione di Uzzano. L'evento, avvenuto intorno alle prime ore del mattino, ha causato danni alla struttura e ha destato preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, al momento senza ancora elementi certi.

Uzzano, 31 dicembre 2025 – Un boato nel cuore della notte ha svegliato parte della frazione di Santa Lucia, nel Comune di Uzzano. Erano circa le 3.30 tra lunedì 29 e martedì 30 dicembre quando il bancomat della Banca di Pescia e Cascina, installato all’esterno della filiale all’angolo di via delle Fornaci, è stato fatto saltare in aria con una carica esplosiva. Un colpo studiato nei dettagli da professionisti del mestiere. Una volta disintegrato il bancomat e parte del muro che lo conteneva, i ladri hanno portato via il cassetto blindato che conteneva le banconote. L’importo del bottino non è stato ancora ufficialmente quantificato, ma secondo le prime stime si parlerebbe di una cifra relativamente piccola, compresa tra i 10 e i 20mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fanno saltare in aria il bancomat. Boato nella notte a Santa Lucia

