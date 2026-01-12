Il leone devastato dai vandali e la critica del sindaco contro chi pensa di avere una soluzione a tutto

Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ha ribadito che nessuno si è mostrato inattivo in risposta ai danni causati dai vandali al leone. In un messaggio su Facebook, ha sottolineato come la comunità continui a lavorare per affrontare il problema, criticando chi pensa di avere soluzioni semplici a questioni complesse. La vicenda evidenzia l’impegno collettivo e la necessità di affrontare con responsabilità le sfide locali.

"Nessuno è stato fermo". Lo ribadisce il sindaco di Monza Paolo Pilotto in un lungo post pubblicato nella giornata di domenica 11 gennaio sulla sua pagina Facebook.La prima denuncia sui social Un lungo post quello scritto dal primo cittadino in merito al gesto di vandalismo messo in opera da.

