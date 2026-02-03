Milano fuga di gas in asilo Il Nido del Sorriso in via Certosa | evacuato 12 bambini e 4 adulti intossicati ipotesi rottura caldaia
Poche ore fa, in viale Certosa a Milano, un allarme fuga di gas ha costretto all’evacuazione dell’asilo nido
L’allarme poco prima delle 9 in viale Certosa: evacuato un asilo nido per una fuga di monossido. Dodici bambini e quattro adulti intossicati, nessuno è grave Nella mattinata di oggi, l'asilo nido "Il Nido del Sorriso", in via Certosa 34 a Milano, ha subito una fuga di gas, che ha intossicato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Milano Asilo
Milano, fuga di monossido dalla caldaia: intossicati 12 bambini e 4 adulti in un asilo nido
Questa mattina a Milano, un incendio di monossido di carbonio ha colpito un asilo nido.
Milano, fuga di monossido in un asilo nido di viale Certosa: intossicati 12 bambini e 4 adulti
Questa mattina a Milano, in un asilo nido di viale Certosa, è scoppiata una fuga di monossido di carbonio.
Ultime notizie su Milano Asilo
Argomenti discussi: Fuga di gas in via Fiume a Recanati: otto famiglie a rischio sgombero; Fuga di gas in centro: strada chiusa e niente mercato; Breaking News delle 18.00 | Esplosione in Iran per fuga di gas, 4 morti; Fuga di gas in strada, intervento di vigili del fuoco e polizia municipale.
Fuga di gas in un asilo nido di Milano: evacuata la strutturaÈ successo in viale Certosa nella mattinata di martedì 3 febbraio. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia ... milanotoday.it
Milano, fuga di monossido in un asilo nido di viale Certosa: intossicati 12 bambini e 4 adultiIntervento in forze dei soccorritori e dei vigili del fuoco. Bambini e insegnanti sono in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l'ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintom ... msn.com
Milano, fuga di monossido di carbonio in un asilo nido: 12 bambini intossicati x.com
Fuga di monossido di carbonio in un asilo nido a Milano. Dodici bambini sono rimasti intossicati. Oltre loro anche quattro adulti - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.