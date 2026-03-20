Roma | Santori Lega piazza Consoli consegnata a musulmani inaccettabile donne in recinto

In piazza dei Consoli, nel Municipio Roma VII, si sta verificando un evento che ha suscitato l’attenzione del capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori. Secondo quanto dichiarato, la piazza sarebbe stata consegnata a persone di fede musulmana, mentre alcune donne sarebbero state rinchiuse in un recinto. La situazione è stata definita da Santori come inaccettabile.

Quanto sta avvenendo in queste ore in piazza dei Consoli, situata nel territorio del Municipio Roma VII, è definito “inaccettabile” dal capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori. “Pure se autorizzato, è inaccettabile. La piazza è stata consegnata al culto dell’Islam, trasformandosi in una moschea a cielo aperto, mettendo a repentaglio la sicurezza e la vita quotidiana dei residenti. È lecito chiedersi se un evento simile, organizzato da cristiani o anche la semplice celebrazione di una messa all’aperto, sarebbe stato permesso in uno Stato islamico”, ha dichiarato Santori in una nota. Discriminazione e sessismo: la denuncia di Santori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Santori (Lega), piazza Consoli consegnata a musulmani, inaccettabile donne in recinto Articoli correlati Maltempo: Santori (Lega), a Roma emergenza e’ incapacita’ amministrativaRoma continua a trovarsi in difficoltà ogni volta che si verificano piogge intense, e gli eventi che stanno accadendo in queste ore dimostrano,... Roma: Santori (Lega), controlli su manutenzione stradale inefficaci, commissione fantasmaLe precipitazioni di queste ultime ore “hanno evidenziato ciò che abbiamo denunciato per mesi: a Roma, il sistema di controlli relativo alla... Tutto quello che riguarda Roma Santori Lega piazza Consoli... Temi più discussi: Roma Municipio XII quartiere Massimina-Fabrizio Santori (LEGA):Incendio scuola Martellini, sottovalutati atti vandalici dei mesi scorsi; Incendio nell'aula della scuola, plesso chiuso. La denuncia: Istituto preso di mira dai vandali; Stadio ASRoma-Fabrizio Santori e Maurizio Politi (LEGA):Approvati i nostri O.d.G. Voto favorevole come Atto di Fiducia per le Grandi Opere; Roma Municipio XII-quartiere Massimina Archivi - La Notizia %. Roma, parcheggio a ridosso di piazza San Pietro: al 'no' della Lega si aggiunge il fronte M5S-Lista RaggiRoma, il parcheggio interrato previsto a piazza Amerigo Capponi, a due passi da San Pietro, non è più soltanto un dossier urbanistico. Da giovedì 19 marzo entra nel cuore della politica romana. Nell’o ... msn.com Roma: Santori (Lega) su Torre Conti, ora chi paga? Oltre 1 milione euro per rimediare a disastroFabrizio Santori critica la spesa per il crollo della Torre dei Conti e chiede chiarezza sulle responsabilità. romadailynews.it Resta il divieto di trasferta per i tifosi della Roma: respinto il ricorso al Consiglio di Stato - facebook.com facebook #Roma #viabilità terminati i lavori di rifacimento del manto stradale in via di Val Cannuta, ripristinati i percorsi abituali delle linee di bus 546 e 889. x.com