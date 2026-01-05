Maltempo | Santori Lega a Roma emergenza e’ incapacita’ amministrativa

Roma si trova nuovamente in difficoltà a causa del maltempo, evidenziando problemi di gestione e manutenzione delle infrastrutture. La dichiarazione di Santori della Lega sottolinea come le emergenze siano il frutto di scelte politiche inadeguate e ritardi amministrativi, piuttosto che di eventi imprevedibili. La situazione richiede un’attenzione più efficace e interventi concreti per migliorare la resilienza della città di fronte a fenomeni meteorologici intensi.

Roma continua a trovarsi in difficoltà ogni volta che si verificano piogge intense, e gli eventi che stanno accadendo in queste ore dimostrano, ancora una volta, che non si tratta di fenomeni imprevedibili, bensì del risultato di scelte politiche inadeguate, di ritardi cronici e di una manutenzione ordinaria che si rivela insufficiente. Gli allagamenti che bloccano interi quadranti della capitale mettono in pericolo la sicurezza e la vita dei cittadini, oltre a interrompere attività e servizi. Non possono più essere liquidati come semplici ‘criticità legate al maltempo’: rappresentano il chiaro segnale di un sistema che non funziona. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

