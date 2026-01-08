A Roma, le recenti piogge hanno messo in luce l’inefficacia dei controlli sulla manutenzione stradale, ancora insufficienti nonostante la creazione di una commissione voluta dal sindaco Gualtieri. La situazione evidenzia una problematica annosa, con un sistema di verifica che appare invariato e inattivo, confermando le critiche riguardo alla gestione delle strade della capitale.

Le precipitazioni di queste ultime ore “hanno evidenziato ciò che abbiamo denunciato per mesi: a Roma, il sistema di controlli relativo alla manutenzione stradale non solo non ha funzionato, ma è rimasto completamente invariato nonostante la creazione di una commissione voluta dal sindaco Gualtieri in seguito allo scandalo legato agli asfalti”. Questa affermazione è stata rilasciata in una nota da Fabrizio Santori, capogruppo della Lega all’interno dell’Assemblea capitolina. “Una commissione che, come si evince dalla relazione finale in nostro possesso, non ha potuto svolgere il proprio lavoro a causa della mancanza di documentazione fornita dal Comune, nonostante le nostre ripetute richieste e ben 15 riunioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Santori (Lega), controlli su manutenzione stradale inefficaci, commissione fantasma

Leggi anche: Maltempo: Santori (Lega), a Roma emergenza e’ incapacita’ amministrativa

Leggi anche: Manutenzione stradale, completati i lavori su via Imperiale e via Sbano: nuova pavimentazione e marciapiedi più accessibili

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Allagamenti a Roma, Santori (Lega): L'emergenza non è il maltempo ma l'incapacità amministrativa; Maltempo: Santori (Lega), a Roma emergenza e’ incapacita’ amministrativa; Casa, Santori (Lega): Erp, in graduatoria ci sono anche i morti.

Roma, strade groviera post maltempo, manutenzione in ritardo, Santori (Lega): “Gualtieri riferisca in aula” - Le piogge delle ultime ore hanno riacceso un nervo scoperto della Capitale: la tenuta delle strade e la capacità del Comune di prevenire disagi e rischi per cittadini e automobilisti. msn.com