L' iter per curare il Dente cariato parte dalle proposte dei privati

C’è una cura per il "Dente cariato", l’immobile ottocentesco che affaccia su via Giolitti, parzialmente demolito negli anni Trenta e ormai abbandonato al degrado. A delinearla e a stabilirne i tempi è stato il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, a cui la giunta capitolina ha dato il compito di programmare un iter di riqualificazione dell’edificio. La prima buona notizia, resa nota ieri durante la seduta congiunta delle commissioni capitoline Turismo e Patrimonio, è che l’immobile sarà assegnato e avviato a rigenerazione entro la fine della consiliatura in corso, quindi tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

