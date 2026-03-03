Esquilino | via il dente cariato nasce un polo culturale

Il grande edificio in via Gioberti, da tempo noto come il dente cariato del quartiere Esquilino, sta per uscire dalla sua condizione di degrado. L'amministrazione comunale ha avviato una procedura pubblica per trasformare questa ferita urbana in un punto di riferimento della capitale. L'obiettivo è chiaro: passare da un immobile fatiscente a una porta d'ingresso alla città che accolga servizi sociali e culturali. Tuttavia, mentre l'assessore al patrimonio Tobia Zevi punta a una concessione ventennale, i residenti temono che si ripeta l'errore dei Mercati Generali, dove prevalsero interessi commerciali su quelli pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

