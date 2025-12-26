La notizia arriva come un soffio freddo su Trigoria: il ritmo si spezza, la squadra si stringe e il capitano si ferma. Non c’è dramma, c’è attenzione. E quella pausa che, a volte, salva una stagione. Infortunio per Pellegrini (Ansa Foto) – serieanews.com Il ruolo di Lorenzo Pellegrini nella Roma. Il ruolo di Lorenzo Pellegrini nella Roma va oltre la fascia. Dettatura dei tempi, pulizia tecnica tra le linee, carisma nei momenti d’attrito. Chi guarda le partite lo percepisce subito: quando il suo primo controllo è pulito, lo stadio respira. Eppure, in questo gioco fatto di scatti e ripartenze, basta un segnale dal corpo per cambiare la rotta di un mese. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Pellegrini infortunato: un mese di stop per il centrocampista della Roma a causa di una lesione al bicipite Femorale Sinistro

Leggi anche: Roma, sospiro di sollievo per Dybala: lesione al bicipite femorale sinistro, stop 3–4 settimane. Obiettivo rientro il 30 novembre con il Napoli

Leggi anche: Dybala si ferma ancora, almeno tre settimane di stop: lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pellegrini rischia un lungo stop per un problema a un quadricipite. Ansia Roma, si teme una lesione; Inter, quante e quali partite salta Dumfries; Roma, infortunio per Pellegrini in allenamento: le sue condizioni; Roma, infortunio al quadricipite per Pellegrini: si teme un lungo stop – GdS.

Pellegrini, infortunio in allenamento. Roma in ansia: si teme un lungo stop - Gasperini già valuta le opzioni di formazione senza il suo numero 7 ... tuttosport.com