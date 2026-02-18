Calcio Napoli lesione al bicipite femorale per Rrahmani | quanto resterà fuori
Amir Rrahmani si è infortunato al bicipite femorale della coscia sinistra durante l’allenamento del Napoli, a causa di una lesione di alto livello. Il difensore kosovaro rischia di stare fuori a lungo, lasciando il reparto difensivo senza uno dei suoi protagonisti. Il club ha già avviato le procedure per valutare la gravità dell’infortunio e pianificare il recupero.
Amir Rrahmani ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Per il difensore del Calcio Napoli stimato un lungo stop. Brutte notizie per il Calcio Napoli e per Antonio Conte: Amir Rrahmani dovrà fermarsi a lungo. Gli esami effettuati dopo l’infortunio rimediato contro la Roma hanno evidenziato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. “In seguito all'infortunio durante il match contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. 🔗 Leggi su 2anews.it
Rrahmani, Lukaku, De Bruyne, Anguissa: tutti lesioni di alto grado che nel calcio non sono così frequenti (Repubblica)Anche Rrahmani fermo due mesi. KDB è finito addirittura sotto ai ferri, come Di Lorenzo (operato al piede), Neres (caviglia ko) e Gilmour. ilnapolista.it
