Tragedia a Morciano | 19enne muore in incidente sogni spezzati

Un incidente stradale a Morciano ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni, Michele Riglietti. La collisione si è verificata nella notte tra il 21 e il 22 febbraio 2026, mentre Michele tornava a casa dopo aver suonato in una band. La sua passione per la musica e il sogno di diventare musicista sono stati interrotti bruscamente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Un giovane spezzato dalla strada: la passione per la musica e il sogno di un mestiere. Nella notte tra il 21 e il 22 febbraio 2026, a Morciano di Romagna, un incidente stradale ha spezzato la vita di Michele Riglietti, 19 anni, residente a Vallefoglia ma originario di Urbino. La sua Bmw ha perso il controllo lungo via Santa Maria Maddalena, finendo in una scarpata. Con lui c’era una ragazza di 17 anni, che si è salvata. Michele amava la musica e sognava di diventare elettricista, un mestiere che gli avrebbe permesso di costruirsi un futuro concreto. La vita spezzata di un giovane con la passione per la musica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Michele Riglietti muore a 19 anni in un incidente a Morciano: la Bmw contro due alberi, tragedia nella notteMichele Riglietti, 19enne, perde la vita in un incidente a Morciano dopo che la sua Bmw ha sbandato e si è schiantata contro due alberi.

Tragico incidente a Morciano di Romagna: morto un 19enneUn giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Morciano di Romagna, a causa di un'auto che è uscita di strada nella notte tra il 21 e il 22 febbraio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Michele, morto a 19 anni nello schianto: la Bmw nella scarpata. Salva la 17enne che era con lui; Tragedia nella notte: l'auto vola nella scarpata e si ribalta, muore un ragazzo di 19 anni; Morciano, vola con l’auto fuori strada: muore ragazzo 19enne VIDEO; Tragedia nella notte: l'auto vola nella scarpata e si ribalta, muore un ragazzo di 19 anni.

Tragedia a Morciano: auto si capotta e muore un 19enneTragico incidente a Morciano, muore un 19enne marchigiano. Attorno alle 3.00 di questa notte, in via Santa Maria Maddalena, il ragazzo si trovava alla guida della sua Bmv con al fianco una ragazza min ... altarimini.it

Morciano, vola con l’auto fuori strada: muore ragazzo 19enneMORCIANO. Tragedia della strada a Morciano, muore un ragazzo marchigiano di 19 anni. Teatro di un tragico incidente un 19enne alla guida della sua ... corriereromagna.it

Tragedia nella notte a Morciano di Romagna, perde la vita 19enne dopo lo schianto contro due alberi ift.tt/xFg7MS9 x.com

La tragedia nel Reggiano, indagano i Carabinieri - facebook.com facebook