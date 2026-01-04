Napoli dominante all’Olimpico | Lazio ko tra nervi e rimpianti

Nel match all’Olimpico, il Napoli si impone sulla Lazio con una prestazione solida e ben organizzata. Dopo aver segnato due reti nel primo tempo, i partenopei controllano il gioco nella ripresa, mantenendo il vantaggio. La partita si mantiene tesa e nervosa, evidenziando la differenza di livello tra le due squadre. Un risultato che riflette una vittoria meritata e una prestazione complessivamente convincente per il Napoli.

Il Napoli passa all'Olimpico con una sicurezza che non lascia appigli. Due gol nel primo tempo, gestione totale nella ripresa e una coda nervosa che racconta meglio di qualsiasi statistica il divario visto in campo. Contro una Lazio mai davvero in partita, i campioni d'Italia archiviano la pratica già prima dell'intervallo e rafforzano il loro peso specifico nel campionato. Napoli subito padrone della scena. Allo Stadio Olimpico la partita prende una direzione chiara fin dai primi minuti. Il Napoli alza il ritmo, occupa meglio gli spazi e colpisce alla prima vera accelerazione: Spinazzola trova il tempo giusto sull'assist di Politano e al 13' sblocca il risultato con un inserimento pulito, da squadra matura. Il Napoli inizia il 2026 con un'altra vittoria esterna, 2-0 all'Olimpico contro la Lazio - ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver battuto più di un mese fa la Roma, il Napoli inizia il nuovo anno espugnando ancora l'Olimpico e superando per 2-

Campionato fame, Europa misura: il Napoli spiegato senza filtri Le parole di Riccardo Trevisani non girano intorno al problema, lo centrano. Il Napoli di Antonio Conte sa essere feroce, adattabile, dominante. Ma non sempre. “Se Conte volesse arrivare in semi - facebook.com facebook

. @sscnapoli | Conte: "Hojlund è un calciatore giovane con margini di miglioramento importanti, sta diventando dominante. Lukaku e De Bruyne non so quando torneranno, si tratta di infortuni seri". x.com

