A distanza di trent’anni dal tragico episodio del 1996, il 19 marzo si ripresenta come una notte difficile per i tifosi della Roma. Durante la partita contro il Bologna all’Olimpico, la squadra subisce una sconfitta che ha lasciato il pubblico deluso e silenzioso. L’evento ha riacceso ricordi dolorosi legati a quella data e alla storia recente del club.

L’editoriale de Il Romanista fotografa una notte che sa di maledizione storica: un 19 marzo che, a trent’anni esatti di distanza dal drammatico Roma-Slavia Praga del 1996, si trasforma in un nuovo, atroce déjà vu per il popolo giallorosso. Lo stesso stadio, la stessa porta per il gol decisivo e la stessa data sul calendario hanno fatto da cornice all’eliminazione della Roma di Gasperini per mano del Bologna, in una serata iniziata con i brividi di una coreografia monumentale (una Lupa nera stagliata tra bande gialle, rosse e bianche) e finita tra i fischi assordanti di un Olimpico da 63.991 spettatori. Nonostante il tentativo della Curva Sud di trascinare la squadra con il coro “Io d’amarti non la smetto”, il campo ha restituito una realtà diversa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’incubo del 19 marzo: 30 anni dopo lo Slavia, il Bologna gela l’Olimpico

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