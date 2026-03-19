dove vedere roma bologna il tennis e tutto lo sport in tv del 19 marzo

Oggi in tv sono in programma diverse partite sportive, tra cui la sfida di calcio tra Roma e Bologna, oltre a incontri di tennis e altri eventi sportivi. In particolare, si possono seguire anche le partite di Eurolega di basket tra Valencia e Barcellona, e Hapoel Tel Aviv contro un avversario ancora da definire. La programmazione televisiva offre un'ampia scelta di appuntamenti per gli appassionati.

Giovedì 19 marzo per gli amanti del calcio sarà una grande giornata di Europa League, con sette match in programma tra il tardo pomeriggio e la prima serata, inclusa Roma-Bologna in diretta dallo Stadio Olimpico. Alle 18.45 toccherà a Midtjylland-Nottingham Forest, Lione-Celta Vigo e Friburgo-Genk, mentre alle 21 in punto andranno in scena, oltre a Roma-Bologna, Aston Villa-Lille, Real Betis-Panathinaikos e Porto-Stoccarda. In campo oggi anche la Conference League con Rakow-Fiorentina, la gara di ritorno degli ottavi dopo il 2-1 dei viola dell'andata. Ecco tutte le partite di calcio in programma oggi e dove vederle in tv e in streaming: 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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