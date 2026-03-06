Genoa-Roma domenica 08 marzo 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica alle 18, al Marassi, si affrontano Genoa e Roma in una partita valida per la giornata di campionato. La squadra ospite si presenta con la formazione titolare, mentre il Genoa schiera i giocatori più esperti. La sfida coinvolge due società che si preparano a scendere in campo, con le rispettive strategie e formazioni pronte a entrare in gioco.

La Roma fa visita al Genoa dell’ex De Rossi alle 18 di domenica. A Marassi i giallorossi vanno a caccia del quinto risultato utile per difendere il quarto posto in classifica, con l’obiettivo di ritrovare un equilibrio difensivo che nelle ultime settimane è un po’ svanito con i 5 gol incassati tra Napoli e Juventus.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Genoa-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partitaA Marassi De Rossi accoglie i giallorossi che puntano a consolidare il quarto posto dopo il pareggio con la Juventus. Gasp perde Dybala, ancora Cristante incursore ... today.it

Genoa-Roma, i giallorossi inseguono la Champions: formazioni e dove vederlaGenoa-Roma, 28a giornata Serie A: probabili formazioni, dove vederla in tv su DAZN e Sky, arbitro, precedenti e analisi tattica del match di Marassi. lifestyleblog.it

