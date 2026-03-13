Domenica 15 marzo 2026 alle 18:00 si gioca il match tra Como e Roma, due squadre che si sfidano nel ventinovesimo turno di Serie A. La partita si terrà allo stadio della città lombarda, con le formazioni che verranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. Le quote e i pronostici sono stati resi noti da diversi bookmaker.

Una delle sfide più interessanti del ventinovesimo turno di Serie A è lo scontro diretto in chiave Champions tra Como e Roma. I lariani hanno agganciato i giallorossi al quarto posto proprio la settimana scorsa grazie alla vittoria in casa del Cagliari. La formazione di Cesc Fabregas ha perso solamente in una delle ultime 11. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Como-Roma (domenica 15 marzo 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

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