I giallorossi di Roma cercano di recuperare un attaccante in vista del big-match di Pasqua contro l’Inter, nonostante l’infortunio di Kone, che probabilmente sarà assente. La squadra lavora per avere a disposizione un giocatore importante, mentre l’Inter si prepara alla sfida senza variazioni notevoli. La partita si avvicina e le due squadre si preparano a scendere in campo.

Inter News 24 Roma Inter, nonostante l’infortunio di Kone, probabilmente assente in vista del big-match di Pasqua, possibile buona notizia per Gasperini. In casa Roma, c’è grande attesa per il ritorno di Matias Soulé, giovane attaccante argentino che, dopo aver sofferto per un infortunio alla pubalgia, si sta avvicinando al rientro in gruppo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, Soulé, attualmente in fase di recupero, dovrebbe iniziare a lavorare nuovamente con la squadra già all’inizio della prossima settimana. Il rientro di Soulé e la sosta del campionato. Il periodo di sosta del campionato rappresenta un’opportunità importante per il calciatore, che avrà modo di completare il suo recupero e riprendere la forma fisica ottimale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Roma Inter, i giallorossi puntano a recuperare un attaccante in vista del big-match di Pasqua

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