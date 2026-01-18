Appiano Gentile Inter | lavoro di scarico in vista del big match con l’Arsenal

Appiano Gentile si prepara al prossimo impegno dell’Inter, con un lavoro di scarico in vista del big match contro l’Arsenal. La sessione odierna ha coinvolto i giocatori reduci da impegni recenti, con attenzione alle condizioni di infortunati e ai tempi di recupero. Restano da monitorare eventuali diffidati e aggiornamenti sulla formazione, in un contesto di preparazione attenta e puntuale in vista della sfida importante.

La squadra di Cristian Chivu ha superato in giornata il test di Udine contro l' Udinese, nella 21a giornata di Serie A, grazie alla rete di Lautaro Martinez. Ora testa alla Champions League, con l'Arsenal attesa a San Siro martedì sera. Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra.

