Ultimissime Inter LIVE | Conte perde Neres in vista del big match Romano svela i dettagli del riscatto di Akanji

Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità dell'Inter: Conte deve fare a meno di Neres in vista del prossimo big match. Romano ha inoltre fornito dettagli sul riscatto di Akanji, offrendo un quadro chiaro sulla situazione del club. Restate con noi per tutte le notizie più recenti e approfondimenti sulla squadra nerazzurra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 10 GENNAIO. Mercato Inter, Romano chiarisce il futuro di Akanji: «Il suo riscatto dipende da due fattori. Ecco quali» Mercato Inter, Romano parla così del futuro di Akanji. Il riscatto del difensore svizzero dipende da due fattori Inter Napoli, tegola per Conte: conferma ufficiale, il titolarissimo salta il big match di San Siro Inter Napoli, arriva la conferma in vista della sfida di domani sera a San Siro: Antonio Conte non recupera l’infortunato David Neres Infortuni Inter, il punto sui recuperi e le assenze tra i nerazzurri alla vigilia della sfida con il Napoli Infortuni Inter, sarà domani sera la sfida con il Napoli: il punto sui recuperi e le assenze tra i nerazzurri alla vigilia Calciomercato Inter, c’è anche Vlahovic nella lista di Marotta: trattativa con la Juventus in corso? Calciomercato Inter, tra i nomi sondati dalla dirigenza nerazzurra c’è anche quello di Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 9 GENNAIO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Conte perde Neres in vista del big match. Romano svela i dettagli del riscatto di Akanji Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: novità importanti sul mercato, lato difensori. L’ex Conte recupera un giocatore in vista del big match Leggi anche: Inter Como, tutti i dettagli il primo ritiro di Chivu e i dubbi in vista del big match La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Live - L'attesa di Inter-Napoli, le ultime, Chivu vs Conte e le news di calciomercato; Napoli, la probabile formazione contro l'Inter col dubbio Neres; Inter e Lautaro devastanti: comodo tris al Bologna, Chivu torna in testa; Inter-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie. “L’Inter ha paura del Napoli”: l’annuncio infiamma la sfida di San Siro - Le ultime Inter news in vista del match col Napoli registrano le parole di Scotto e Di Fusco sul match di San Siro ... interlive.it

Inter, Chivu: "La partita può indirizzare la stagione, stimo molto Conte" - Domani sera l'Inter ospita il Napoli a San Siro nel big match della ventesima giornata di Serie A. tuttomercatoweb.com

Inter-Napoli, Chivu smonta l'alibi di Conte e anticipa le polemiche: "Ora sappiamo gestire le ingiustizie" - Il tecnico dell'Inter Chivu presenta il big match di San Siro, sottolinea che non è un confronto tra lui e Conte e non è preoccupato per il trend negli scontri diretti ... sport.virgilio.it

Passione Inter. . Le ultimissime news di mercato, verso Inter-Napoli, arbitra Doveri, Conte in silenzio e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire i - facebook.com facebook

È online una nuova puntata di Inter Zone! L'analisi di Inter-Bologna 3-1, le ultimissime su Joao Cancelo, Frattesi, il mercato e non solo Con @polimanti_lore, @fllauu e @RaffaeleAmato14 VIDEO QUI: x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.